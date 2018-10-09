В Апатитах наградили лучших воспитателей и учителей

В Доме детского творчества города Апатиты состоялась церемония чествования педагогических работников, награжденных ведомственными наградами в честь празднования Дня учителя, Дня воспитателя и всех дошкольных работников.

Более 80 педагогических работников получили в этот день Благодарственные письма губернатора Мурманской области, Почетные грамоты и Благодарственные письма Министерства образования и науки Мурманской области. Коллеги приветствовали молодых специалистов, принятых на работу в образовательные учреждения в этом учебном году, а так же коллег, приехавших на работу в Апатиты из других регионов России и городов Мурманской области.

Педагогов приветствовали глава Администрации города Апатиты – Николай Алексеевич Бова, заместитель главы администрации г. Апатиты – Светлана Сергеевна Кательникова, заместитель председателя совета депутатов г. Апатиты – Павел Геннадьевич Чуфырев, начальник Управления образования г. Апатиты – Марина Николаевна Титова; председатель комиссии совета депутатов г. Апатиты по образованию, культуре, спорту, социальной политике и здравоохранению – Сергей Анатольевич Губкин.

В концертной программе выступили коллективы ДДТ: хореографический коллектив «Вортекс» (педагог – Никитина А.И.), хореографический коллектив «Вечное движение» (педагог – Царёва Л.П.), образцовый детский коллектив ансамбль народной песни и танца «Забава» (педагоги – Глухова Е.М., Свидрицкая Т.А., Никитина А.И.), эстрадная вокальная студия «Модус» (педагог – Горюнова Е.Г.), танцевально-спортивный клуб «Камелия» (педагог – Биктимерова Н.В.).