В Апатитах накажут руководителя фирмы ООО «Кондитер» за выплату зарплаты ниже МРОТ

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ООО «Кондитер» по вопросу выплаты заработной платы работникам ниже установленного минимального размера оплаты труда.

Установлено, что в нарушение требований ст.ст. 22, 133 Трудового кодекса Российской Федерации, директор общества допустил выплату заработной платы за февраль 2018 года работнику с учетом отработанной полной нормы рабочего времени за февраль 2018 года ниже установленного размера минимальной оплаты труда.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес директора общества внесено представление.

Кроме того, прокуратурой города в отношении директора организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, которое направлено в Государственную инспекцию труда в Мурманской области для рассмотрения по существу.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.