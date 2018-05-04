В Апатитах наркополицейские задержали местного жителя за хранение героина

Полицейским поступила информация о причастности жителя города Апатиты 1978 года рождения к незаконному обороту запрещенных веществ. В ходе специальных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков «Апатитский» задержан подозреваемый – нигде не работающий местный житель. Оперативники обнаружили у задержанного полиэтиленовый пакетик с запрещенным веществом, которое было направлено на экспертизу.

В результате проведенного исследования в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Мурманской области установлено, что мужчина хранил наркотическое средство - героин общей массой около 3 граммов. Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что хранил наркотики для собственного употребления.

По факту в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное изготовление и хранение наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет. Подозреваемый арестован.