В Апатитах ночью северянин убил ножом знакомого

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Предварительным расследованием установлено, что в ночь на 5 июня в одной из квартир дома по улице Строителей в Апатитах гражданин в ходе ссоры со своим знакомым, вооружился кухонным ножом и умышленно нанёс ему удар в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

В результате оперативных следственных действий и розыскных мероприятий, с участием оперативных служб правоохранительных органов был установлен и задержан злоумышленник. Следствием СК РФ по Мурманской области ему предъявлено обвинение в убийстве, перед судом заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.