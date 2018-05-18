В Апатитах ночью в районе Хлебозавода горел автомобиль

18 мая в 02.51 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Апатиты, автодорога (р-н Хлебозавода).

В результате пожара огнем повреждена приборная панель, закопчен салон автомобиля. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава, 2 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.