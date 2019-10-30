В Апатитах обсудили возможности производственного сектора УИС Мурманской области

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с администрацией города Апатиты провели в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе встречу с представителями бизнес-сообщества по актуальным вопросам ведения бизнеса в регионе.

В работе совещания принял участие заместитель начальника УФСИН Виктор Логай, рассказавший предпринимателям о производственных возможностях учреждений УИС Мурманской области для организации взаимовыгодного сотрудничества с коммерческими структурами.

Присутствовавших на встрече предпринимателей проинформировали, что в исправительных колониях региона производятся срубы домов, качественная современная мебель, рабочая спецодежда. В центрах трудовой адаптации осуждённых налажено изготовление богатого ассортимента сувенирной продукции. В последнее время учреждения УИС региона также активно включаются в производство разнообразной кулинарной продукции, кондитерских изделий.

Все участники встречи могли также ознакомиться со всеми производственными предложениями в информационно-рекламных буклетах УФСИН.