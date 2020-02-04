В Апатитах обсудят вопросы истории и культуры коренного малочисленного народа саамов

4 февраля на базе Центра гуманитарных проблем Баренц региона состоится семинар «История и культура саами в новейших исследованиях и публикациях», посвященном Международному дню саамов. В мероприятии примут участие деятели саамской культуры, представители Центр народов Севера, ученые и аспиранты Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук».

В рамках семинара состоится презентация творческих работ и произведений саамских авторов, участники познакомятся с результатами саамских исследований, проводимых Центром гуманитарных проблем Баренц региона, обсудят вопросы организации первых школ в саамских погостах в конце XIX – начале XX веков, узнают о взаимосвязи минералогии Кольского Заполярья с культурой коренного народа.

Начало семинара в 14 часов. Место проведения: г. Апатиты, Академгородок, 40а, конференц-зал.