В Апатитах открывается первая профильная физико-математическая смена Регионального образовательного центра поддержки одарённых детей

5 ноября в 15.00 в актовом зале апатитской гимназии № 1 открывается Региональный образовательный центр поддержки одаренных детей и первая профильная смена физико-математического направления. В церемонии примут участие представители Министерства образования и науки Мурманской области, Мурманского арктического государственного университета, Кольского научного центра РАН, администрации муниципального образования.

Региональный образовательный центр поддержки одаренных детей создан в статусе обособленного подразделения центра дополнительного образования «Лапландия» в составе Регионального координационного центра по работе с одаренными детьми.

Региональный центр будет реализовывать программы дополнительного образования для детей с повышенными образовательными потребностями во взаимодействии с Мурманским арктическим государственным университетом, Кольским научным центром РАН, иными организациями науки региона в формате профильных и проектных смен.

С руководителями Мурманского арктического государственного университета (филиалы в Апатитах и Кировске) и Кольского научного центра РАН согласовано участие сотрудников и использование учебных, научных и производственных лабораторий и объектов в реализации образовательных программ Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей. Определена база для размещения детей на период проведения профильных и проектных смен – это апатитская средняя общеобразовательная школа № 7.

Площадками для поведения занятий (лекций, лабораторных занятий, практикумов) определены аудитории филиала МАГУ в Апатитах и гимназии № 1.