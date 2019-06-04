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Мурманская область. Арктика04.06.19 09:45

В Апатитах отмечается рост удельного веса безработных в численности трудоспособного населения

Ситуация на рынке труда в Апатитах за январь–май текущего года изменилась следующим образом: зарегистрировано в целях поиска подходящей работы 1086 северян, из них признаны безработными 544 человека на 1 июня состоит на учёте центра занятости 909 жителей, из них признаны безработными 527 человек (на 1.06.2018 года – 567 чел., из них 418 безработных граждан). Удельный вес безработных в численности трудоспособного населения на  начало лета составил 1,7% (на 1.06.2018 – 1,3%).

Как сообщает начальник отдела г. Апатиты МГОБУ ЦЗН г.Кировска Н. Фролова, на 1 июня этого года были заявлены 344 вакансии, за январь–май 2019 года трудоустроены 286 человек.

За отчётный период создано 230 временных рабочих мест для участия граждан в оплачиваемых общественных работах, временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустройства выпускников учебных заведений в возрасте от 18 до 20 лет, трудоустройства подростков в период летних каникул. Приняли участие в указанных программах 78 человек.

Направлено на профессиональное обучение 74 безработных гражданина по профессиям: делопроизводитель, повар, электромонтер, специалист по кадрам, парикмахер, слесарь-ремонтник, охранник, кассир торгового зала, архивариус, специалист по закупкам; 6 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет - по профессии специалист по кадрам;  1 пенсионер прошёл обучение по профессии специалист по кадрам, 1 гражданин предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» направлен на обучение по профессии архивариус.

За пять первых месяцев текущего года обратились в центр занятости 105 человек, уволенных в связи с высвобождением, от 19 организаций поступили сведения о возможном высвобождении 171 работника.

За этот период обратились 48 граждан предпенсионного возраста, трудоустроено 12 человек, направлено на профессиональное обучение три, состоит на учёте на 1 июня 43 апатитчанина.

Задолженности по выплате пособия по безработице на 31 мая 2019 года - нет.

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