В Апатитах по факту обнаружения тела мужчины с признаками поражения электрическим током проводится процессуальная проверка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения тела мужчины у трансформаторной будки на территории бывшей птицефабрики в Апатитах.

В настоящее время следствием завершён осмотр места происшествия, установлено, что погибший - житель города Апатиты, 1996 года рождения. По предварительным данным, мужчина занимался сбором металлолома и мог ошибочно полагать, что трансформаторная будка отключена от электроснабжения, в результате чего получить травму не совместимую с жизнью.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Наталия Тростина, в настоящее время детально устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, назначены необходимые исследования, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.