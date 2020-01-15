В Апатитах подросла стоимость родительской платы за детский сад и горячего питания в школах

Стоимость родительской платы за присмотр и уход в детских садах города Апатиты в 2020 году составит 126 рублей в день, что на 4 рубля дороже 2019 года.

Эта величина установлена постановлением администрации города Апатиты от 13.01.2020 № 5 и не превышает максимальный размер родительской платы, установленный правительством Мурманской области (постановление № 593-ПП от 18.12.2019).

Как отмечает администрация муниципалитета, размер родительской платы различен в муниципалитетах, и в Апатитах он один из минимальных (меньше только в Кировске – 122 рубля), а максимален в Островном – 176 рублей. В среднем по Мурманской области максимальный размер родительской платы в 2020 году на 2,8% выше уровня 2019 года и составляет 144 рубля в день. Около 96% в размере родительской платы составляет стоимость продуктов питания.

С 1 января 2020 года изменилась стоимость организованного горячего питания в школах, она выросла на 3 рубля (в 2019 году составляла 118 рублей, в 2020 – 121 рубль). Соответствующие изменения внесены в Порядок предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций постановлением администрации города Апатиты от 10.12.2019 № 1657.