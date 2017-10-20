В Апатитах полицейские задержали местного жителя за кражу велосипедов

В полицию Апатитов поступило сообщение от жильцов дома по улице Бредова о том, что неизвестный открыто похитил велосипед и пытается забрать второй. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, однако злоумышленник уже успел скрыться с похищенным имуществом. Полицейские опросили свидетелей, сняли отпечатки пальцев и иные следы, оставленные неизвестным.

Спустя непродолжительное время сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в грабеже – им оказался безработный житель Апатитов, ранее судимый за кражу и повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции, похищенный велосипед полицейские у него изъяли во время обыска. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что планировал похитить велосипеды с целью дальнейшей продажи.

По факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 20.1 КоАП РФ.