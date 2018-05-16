Мурманская область. Арктика16.05.18 08:40
В Апатитах «Последний звонок» и День защиты детей пройдут без алкоголя
В соответствии с постановлением правительства Мурманской области № 95-ПП от 01.03.2018 запрещается розничная продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в объектах торговли на территории Мурманской области в день проведения мероприятий «Последний звонок» - 24 мая 2018 года.
Также запрет на розничную продажу алкогольной продукции действует в День защиты детей - 01 июня 2018 года.
Администрация города Апатиты рекомендует руководителям торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, заблаговременно разместить на видных местах в своих магазинах или отделах информацию для покупателей о запрете, установленном правительством Мурманской области.
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