В Апатитах предприниматель захватил земли исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова»

Прокуратурой г.Апатиты на основании обращений ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» проведена проверка по факту незаконного использования земельного участка, находящегося в федеральной собственности.

По результатам проверки установлен факт самовольного занятия части земельного участка индивидуальным предпринимателем.

Учитывая изложенное, прокуратурой города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок).

Кроме того, с целью фактического устранения выявленных нарушений прокурором города индивидуальному предпринимателю внесено представление.