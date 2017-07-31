ФАС собирается дожать «большую четвёрку» и роуминг в РФ будет полностью отменёнВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Семейные катастрофы, или Совместная жизнь в атмосфере стресса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.07.17 09:53

В Апатитах предприниматель захватил земли исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова»

Прокуратурой г.Апатиты на основании обращений ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» проведена проверка по факту незаконного использования земельного участка, находящегося в федеральной собственности.

По результатам проверки установлен факт самовольного занятия части земельного участка индивидуальным предпринимателем.

Учитывая изложенное, прокуратурой города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок).

Кроме того, с целью фактического устранения выявленных нарушений прокурором города индивидуальному предпринимателю внесено представление.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБольшинство политических партий и общественных объединений в Мурманской области работают в «подполье»
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 507 человек
-Ходят слухи…«Таинственные человечки» что-то ищут в Мурманске
-

Последние комментарии

Поморник
30.07.17 17:44
Да, есть что-то завораживающее в этих ровных и красивых шеренгах военных моряков. Согласен с предыдущим откликом, что за этой мишурой прячутся картинки страшных военных будней - взрывы, рваный металл,
Комментарий к новости:Во флотской столице Заполярья прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России
Vbnzq
30.07.17 16:31
Посмотрел эти красивые фотографии, и что-то мне стало грустно и противно. Я понимаю, что царю нашему во Кремле скучно, да и многочисленным енералам захотелось побренчать цацкам на потешном параде. А в
Комментарий к новости:Во флотской столице Заполярья прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России
MargaritAB
29.07.17 10:38
Сейчас любое сообщение необходимо проверять и проверять, так как писаки услышат звон и начинают треньдеть, не понимая сути. Лишь бы прокукарекать. Так и с кладом в Зеленоборском, а сенсация началась с
Комментарий к новости:«Бумажный» клад в п.Зеленоборский вызвал ажиотаж среди журналистов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире14:35«Хорошие новости». Информационная программа15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)16:00«72 метра». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиПо трудам и зарплата - всё больше стран в мире могут похвастаться более высоким, чем в России, уровнем оплаты труда-PRO ВалютуКурс евро подскочил на 78 копеек, доллара – почти на 52 копейки-PRO ЭнергетикуКабмин готовит нам «подарки» после выборов президента-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика