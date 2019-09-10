В Апатитах проходит Региональный студенческий слёт

В городе Апатиты на Региональный студенческий слёт Мурманской области собрались представители студенческих клубов и инициативных групп из Мурманска, Мончегорска, Ковдора, Кировска, Апатитов. Слёт проводится в форме тренинга, на котором участники смогут получить навыки развития креативности и проектного менеджмента.

Информация и навыки, полученные на слёте, помогут инициативным студенческим группам подготовить заявки на участие в молодёжном конкурсе социально значимых проектов, который в настоящее время проводится Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Ведущим слёта выступает Ольга Лобанова (г. Санкт-Петербург), тренер, организатор и участник многих международных проектов, эксперт грантовых конкурсов всероссийского уровня.

Слёт проходит в Молодёжном социальном центре города и продлится до 11 сентября.