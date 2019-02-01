В Апатитах прокуратуре приходится бороться с сосульками на крышах

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения законодательства в сфере соблюдения прав граждан и исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Во время её были выявлены многоквартирные дома, на кровле, а также козырьках подъездов которых образовались сосульки, свисающие снежные покровы, наледь, что создает угрозу жизни и здоровью людей.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от снега, наледей и сосулек должна производиться по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков, обеспечивающего безопасность прохода жителей.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 2 закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях».

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес руководителей управляющих компаний внесено 4 представления об устранении нарушений закона, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Кроме того, прокуратурой города возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст.2 закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», которые направлены в административную комиссию администрации города Апатиты для рассмотрения.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.