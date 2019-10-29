В Апатитах прошёл фестиваль «Музыкальные фантазии» и конкурс духовых оркестров «Ритмы души»

27 октября в Апатитском городском Дворце культуры им. В.К. Егорова состоялись областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии» и областной конкурс духовых оркестров «Ритмы души».

Организатор мероприятия – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В фестивале приняли участие духовые оркестры и эстрадно-джазовые коллективы Мурманской области. Апатитчане и гости города услышали вокально-инструментальные ансамбли и ансамбли барабанщиц из Мурманска, Полярных Зорей, Кировска, Кандалакши, Мончегорска, Оленегорска, Мурмашей, Африканды, Лувеньги. В конкурсной программе прозвучали произведения на героико-патриотическую тему, произведения традиционных жанров, обработки народной музыки.

В рамках фестиваля прошла программа духовых оркестров «Танцплощадка», программа вокально-инструментальных ансамблей «Музыкальный ринг», а также свои программы представили эстрадно-духовые и джазовые инструментальные коллективы в «Jazz-кафе».

Мероприятие направлено на популяризацию и развитие духовой и эстрадной инструментальной музыки, вовлечение подрастающего поколения в джазовые и эстрадно-духовые коллективы, создание условий для профессионального общения и партнерских творческих отношений в совместных проектах.

В результате работы жюри призовые места областного конкурса духовых оркестров «Ритмы души» распределились следующим образом:

номинация «СОЛО»

Диплом II степени - Палеева Ксения, солистка народного самодеятельного коллектива бит-группы «Поток» (МБУК Дом культуры «Мурмаши»),

номинация «АНСАМБЛИ»

Диплом I степени - эстрадно-духовой оркестр из Мончегорского городского центра культуры;

номинация «ОРКЕСТРЫ»

Диплом I степени - народный самодеятельный коллектив духовой оркестр Дворца культуры «Металлург» (г. Кандалакша);

Диплом II степени - народный самодеятельный коллектив духовой оркестр Кировского городского Дворца культуры;

Диплом II степени - народный самодеятельный коллектив духовой оркестр Городского Дворца культуры (г. Полярные Зори).