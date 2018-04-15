В Апатитах прошел концерт «Мой Кольский край», посвященный 80-летию Мурманской области

14 апреля во время проведения Всероссийских лыжных гонок прошел концерт «Мой Кольский край», посвященный 80-летию Мурманской области. Импровизированная сцена была оборудована неподалеку от лыжного стадиона. Творческие коллективы Дворца культуры имени В.К. Егорова своими песнями, веселой музыкой поддерживали болельщиков, привлекали все новых и новых зрителей.



Ведущая программы Елена Усачева рассказывала о нашем любимом неповторимом северном крае, об его истории и достижениях. Ансамбль песни и танца «Заполярье», шоу-группа «Колдовское зелье», вокальные ансамбли «Счастливый случай», «Лучики надежды», «До мажор» исполнили произведения о Кольском полуострове, о Мурманске, об Апатитах. В концерте также приняли участие ансамбль бального танца «Тандем», ансамбль танца «Юность Заполярья», театр-студия «Диалог».

Цирк «Улыбка» организовал замечательный аттракцион: любой желающий мог попробовать свои силы в прыжках через огромную скакалку. Солнечная погода, звенящая капель и журчащие ручьи поддерживали артистов и аплодирующих зрителей.