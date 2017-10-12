В Апатитах прошли игры по классическим шахматам

С 14 сентября по 3 октября в шахматно-шашечном центре Дома детского творчества проходили игры личного первенства города Апатиты по классическим шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек и отборочного турнира в группе до 9 лет, в которых приняли участие 63 шахматиста из общеобразовательных школ города.



По итогам соревнований победителями в своих возрастных группах стали: Максим Манаков, Павел Рерих, София Киршина, Иван и Татьяна Ветровы, Лев Сивушкин (тренер – Р.М. Рерих), Владислав Югаров, Иван Ромбальский (тренер – Д.А. Радул), Полина и Анастасия Рыжковы (тренер – М.С. Писанов).



По результатам соревнований проведен отбор в сборную команду города Апатиты по шахматам для участия в первенстве Мурманской области по классическим шахматам, которое будет проходить с 11 по 15 октября 2017 года в Мурманске.