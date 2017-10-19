В Апатитах прошли соревнования по спортивному ориентированию

14 октября Федерацией спортивного ориентирования г.орода Апатиты был организован и проведен учебно-тренировочный старт, в котором приняли участие 39 спортсменов из Апатитов, Мурманска, Кировска, поселка Высокий.



Участники соревновались на двух дистанциях в лесном массиве за ФСК «Атлет»: дистанция «А» - технически сложная, дистанция «В» - средней сложности.



Победителями и призерами на дистанции «А» стали:

1 место - Сергей Головко;

2 место - Роман Македонов (оба из г.Апатиты);

3 место - Алексей Полежаев (г.Мурманск).

На дистанции «В»:

1 место - Анна Тимохович;

2 место - Ксения Цесарская;

3 место - Иван Канцарин (все из г.Апатиты).

15 октября апатитские спортсмены-ветераны приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию «Встреча друзей». Победу в своих возрастных категориях одержали Владимир Быков (М-55), Ольга Лаптева (Ж-45), Александр Шабалин (М-45).