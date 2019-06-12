В Апатитах провели очередной субботник

На территории муниципального образования город Апатиты 8 июня был проведён субботник в рамках общегородской акции по санитарной очистке и благоустройству территории города Апатиты. В мероприятии приняли участие около 200 человек из структурных подразделений администрации города Апатиты, активистов экологического лагеря при МБОУ г.Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 7», волонтеров.

В ходе мероприятия был убран мусора на 10 зелёных зон - улицы Дзержинского, Космонавтов, Ферсмана, Зиновьева, Северная, Победы, Путейская, Фестивальная, Козлова. Проведены мероприятия по уборке от мусора парка Пушкина, а также территорий в районе гаражей по улицам Северная, Козлова.