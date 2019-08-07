В Апатитах провели подключение дошкольных образовательных учреждениях к теплоснабжению

Детские сады города Апатиты начали подключать к отоплению с 5 августа. Соответствующее постановление подписано главой администрации города Апатиты Мурманской области Н.А. Бовой.

В настоящее время из 26 зданий детских садов 18 зданий посещают дети. В одном детском саду № 49 (ул. Дзержинского, 18) температурный режим в норме, т.к. после реконструкции 2014 года помещения групп подогреваются дополнительно тёплыми полами. В остальных садах при наличии технической возможности, начиная с 5 августа, проведены работы по подключению систем отопления.

Список зданий дошкольных образовательных учреждений, подключаемых к отоплению: с 5 августа - МБДОУ № 17 (ул.Северная, 22а), МБДОУ № 21 (ул. Северная, 21а), МБДОУ № 48 (ул. Бредова, 44), МБДОУ № 54 (ул. Ленина, 7), МБДОУ № 56 (пр. Сидоренко, 10); с 6 августа - МБДОУ № 59 (ул.Строителей, 117), МБДОУ № 61 (ул.Пушкина, 4а), МБДОУ № 46 (ул. Фестивальная, 11а).