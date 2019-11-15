В Апатитах проводят конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка

Администрация города Апатиты приглашает предпринимателей - руководителей объектов потребительского рынка, расположенных на территории города, принять участие в городском конкурсе «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка к встрече Нового 2020 года». Конкурс проводится с целью создания праздничного облика города, повышения эстетического и художественного уровня оформления витрин, интерьеров объектов потребительского рынка, распространения опыта использования современных рекламных средств.

В конкурсе могут принять участие любые объекты потребительского рынка, расположенные на территории города Апатиты, независимо от их организационно-правовых форм: магазины, павильоны, киоски, кафе, аптеки, ателье, парикмахерские, мастерские и т.д.

Конкурс проводится по номинациям: «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта торговли»; «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта платных услуг населению»; «Лучшее праздничное новогоднее оформление объекта общественного питания».

При подведении итогов конкурса конкурсная комиссия будет учитывать оригинальность и творческий подход в новогоднем убранстве интерьера, художественное и световое оформление оконных витрин, прилегающей к объекту территории, проведение новогодних мероприятий для населения.

В каждой номинации определяется победитель и лауреаты (не более двух), которые награждаются дипломами администрации города и призами.