В Апатитах распускается «Каменный цветок-2018»!

XXV юбилейная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок» в Апатитах пройдёт с 7 по 11 февраля. Всех посетителей, гостей и участников ждёт традиционно торжественная атмосфера праздника в обновлённом городском Дворце культуры имени В.К. Егорова.

Камнем-талисманом выставки выбран манганнептунит - минерал Хибинских гор, впервые установленный в образцах, собранных известным геологом-минералогом А.Н. Лабунцовым в пегматитовых жилах горы Малый Маннепахк. Минерал образует тёмно-красные призматические кристаллы длиной до 7 см в длину и представляет несомненную коллекционную ценность. Фото одного из лучших образцов манганнептунита украсило традиционный календарь «Каменного цветка», а сам камень предстанет перед посетителями в составе праздничной экспозиции в центре выставочного зала. Календарь в карманном и настенном формате уже можно приобрести или заказать у организаторов выставки.

Помимо экспозиции минералов, которая на юбилейной выставке обещает быть неповторимо красивой и интересной, организаторы готовят обширную культурную программу: впервые будет проведён конкурс мастерских по обработке камня, оценку которым поставят посетители выставки; каждый день будут проходить мастер-классы по изготовлению каменных шаров и кабошонов; для гостей и жителей города будут предложены экскурсионные программы, лекции учёных-минералогов, неизменные «Рубцовские чтения», концерты, спектакли и творческие вечера.