В Апатитах расследуется уголовное дело по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности смерть человека).

В вечернее время 27 августа в следственный орган поступило сообщение об обнаружении тела женщины, 1977 года рождения, в одной из квартир дома, расположенного по улице Бредова в Апатитах. Правоохранительные органы вызваны родственниками погибшей, проживающими в этой же квартире.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, оперативно прибывший на место происшествия следователь регионального СК России зафиксировал обстановку, изъял различные объекты со следами преступления, отражающими картину произошедшего. Осмотром тела потерпевшей установлено наличие множественных телесных повреждений в виде гематом и кровоподтеков головы, туловища, нижних и верхних конечностей.

В ходе предварительного следствия назначена судебно-медицинская экспертиза, согласно предварительным результатам которой причиной смерти женщины явилась закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлияниями под оболочки головного мозга.

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, ведется работа с заподозренным лицом, производятся допросы свидетелей.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.