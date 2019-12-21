В Апатитах сегодня собираются установить очередной рекорд России

Сегодня, 21 декабря, на территории базы отдыха «Огни Имандры» возле Апатит состоится фиксация очередного рекорда России в Хибинах. На этот раз предприниматели готовы показать общественности самое большое стилизованное этническое сооружение в стране, которое для простоты назвали «Самый большой чум в России».

Габариты гиганта – более 8 метров в высоту и более 12 метров в диаметре основания. Фиксировать рекорд будет уже знакомый жителям Хибин главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. В прошлый раз он посещал наши края, чтобы отведать ухи на фестивале «Полярный день».

Проект «Книга рекордов России» работает над созданием полного информационного банка российских рекордов. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях: спорт, архитектура, человек, география. Ранее в Мурманской области «Книга рекордов России» фиксировала такие достижения, как «Самая большая уха из местной рыбы (30 видов) в мире» в Кировске, «Долгожитель среди собак породы американский стаффордширский терьер» в Североморске, «Самый молодой директор школы» в посёлке городского типа Туманный Кольского района и даже «Наибольшая скорость формульного болида на льду» в Ловозере.

По альтернативной версии агентства «ПАРИ» к рекордным достижениям в Хибинах также принадлежат проекты «Снежной деревни»: «Первая в России снежная галерея ледовых скульптур» и «Самое больше сооружение из снега и льда в России».