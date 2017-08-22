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Мурманская область. Арктика22.08.17 13:19

В Апатитах северянин, разнимая дерущихся выпивох, отправил одного из них на больничную койку с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга

В дежурную часть полиции поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи о том, что от дома по улице Ленина госпитализирован гражданин 1986 года рождения. У 31-летнего мужчины медики констатировали серьезные травмы в виде черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и гематом на теле.

Выехав незамедлительно на место происшествия, следственно-оперативная группа полиции установила свидетелей причинения пострадавшему телесных повреждений. Полученная из их показаний информация дала возможность выявить подозреваемого в преступлении.

Полицейские установили, что компания знакомых между собой мужчин находилась в квартире и распивала спиртные напитки. У потерпевшего произошел конфликт с одним из собравшихся. Ссора, причину которой никто не смог вспомнить, переросла в драку на улице возле подъезда. Третий приятель достал из багажника своей припаркованной неподалеку машины резиновую дубинку и стал бить ею дерущихся. В основном удары пришлись на одного из мужчин, который и получил тяжкие телесные повреждения.

Сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый – неработающий, ранее не судимый житель Апатитов 1992 года рождения. Мужчина признался в содеянном. По его словам, совершая противоправные действия, он планировал разнять стороны и прекратить потасовку.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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