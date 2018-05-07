В Апатитах сгорел деревянный сарай

6 мая в 22.19 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в деревянном сарае по адресу: г. Апатиты, ул. Жемчужная.

В результате пожара сарай сгорел полностью. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 7 человек личного состава, 2 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.