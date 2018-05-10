В Апатитах сгорело строение, а в Кольском районе от пожара пострадали гараж и недостроенный дом

9 мая в 21.14 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в строении по адресу: Апатиты, ул. Жемчужная, возле д. 25. В результате пожара строение сгорело полностью. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 7 человек личного состава, 2 единицы техники.

А 00.55 10 мая на пульт дежурные приняли сигнал о возгорании в гараже по адресу: 4-ый км а/д «Серебрянские ГЭС», ДНТ «Кола». Пожар уничтожил внутреннюю обшивку гаража и наружную обшивку недостроенного дома. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 8 человек личного состава, 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.