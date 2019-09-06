В Апатитах состоится региональный студенческий слёт Мурманской области

В Апатитах с 9 по 11 сентября будет проходить региональный студенческий слет Мурманской области. Слёт проводится в форме тренинга, на котором участники смогут получить навыки повышения креативности и проектного менеджмента. Организатор слёта – Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. В настоящее время министерство проводит конкурс социально значимых молодежных проектов. Навыки, полученные на слёте, помогут, в частности, в подготовке заявок на участие в конкурсе.

Участие в слёте примут представители студенческого актива: студенческих клубов и общественных объединений, студсоветов, инициативных групп, а также специалисты, курирующие студенческие советы образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В проведении слёта примет участие тренер, организатор и участник международных проектов, эксперт грантовых конкурсов всероссийского уровня Ольга Лобанова из Санкт-Петербурга.

Региональный студенческий слёт Мурманской области будет проходить в Молодёжном социальном центре города Апатиты.