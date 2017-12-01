В Апатитах состоится торжественное открытие бюста полного кавалера ордена Славы Ивана Филипповича Кузнецова

МОСКВИЧ Корабль - слишком МАЛ и слишком СЛАБ для нашего ВМФ на Севере и выполнять многие необходимые для военных целей операции - просто не сможет физически. Не имея серьезных вооружений - ПВО и РЛС достаточн Комментарий к новости: 30 ноября в Санкт-Петербурге в состав ВМФ войдёт новейший ледокол «Илья Муромец»

Набиулин Ислам Зайнулаевич Да, ребята, заработались Вы. Забыли зачем Вы там. При мне бюджет города всегда был профицитным,несмотря на то, что мы от военных принимали жилье, дороги,уличное освещение, благоустройство, создавали н Комментарий к новости: Совет депутатов ЗАТО г.Заозёрск предложил главе администрации покинуть свой пост, а он решил пойти в суд