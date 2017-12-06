В Апатитах состоялось театрализованное представление «Старые песни о главном», посвященное 80-летию Мурманской области

В Апатитском городском Дворце культуры имени Егорова В.К. автономная некоммерческая организация «Культурные традиции» провела театрализованное представление «Старые песни о главном», посвященное 80-летию Мурманской области.

С приветственным словом выступила заместитель председателя Комитета по культуре и искусства Мурманской области Ирина Лисовая.

Для участников мероприятия работали фото-площадка, интерактивные площадки по играм в шахматы и шашки, бальным танцам. Праздник продолжился театрализованным концертным представлением с песнями, танцами, викторинами и общением со зрителем, а в завершении состоялась танцевальная программа. В представлении приняли участие творческие танцевальные и песенные коллективы города.

Через весь сюжет праздника проходила тема истории Мурманской области: строительства городов, военного времени, времени ударных всесоюзных строек. Зал вместе с актерами пел песни своей молодости. Представление объединило более 400 человек разных возрастов и поколений в единой праздничной атмосфере.

Мероприятие прошло за счет финансовой поддержки Комитета по культуре и искусству Мурманской области.