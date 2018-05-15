В Апатитах состоялся семинар для ветеринарных врачей-клиницистов

4 мая на базе Апатитской городской ветеринарной станции состоялся семинар для ветеринарных врачей - клиницистов государственной ветеринарной службы региона. В ходе проведения мероприятия были рассмотрены вопросы профилактики и лечения мочевыводящих путей мелких домашних животных, алгоритм терапевтических действий при острой задержке мочеиспускания у кошек, в том числе связанных с мочекаменной болезнью.

Также были рассмотрены вопросы применения новых лекарственных препаратов при лечении наиболее распространённых кожных болезней животных.

В докладах были использованы мультимедийные материалы вебинаров и методики ведущих ветеринарных специалистов и клиник России.

Проведение семинаров в указанном формате стало традиционной формой обмена опытом и доступным способом повышения уровня квалификации для ветеринарных врачей госветслужбы Мурманской области. С учётом выраженной заинтересованности участвовавших специалистов программа проведения подобных семинаров будет продолжена и в дальнейшем.