В Апатитах состоятся соревнования по настольному теннису

В соответствии с планом работы министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы в спортивном зале Апатитского политехнического колледжа имени Голованова Георгия Александровича 13 октября состоятся соревнования по настольному теннису по программе 54-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций.

В соревнованиях примут участие сборные команды юношей и девушек из 8 образовательных организаций Мурманской области: Мончегорского политехнического колледжа, Апатитского политехнического колледжа имени Голованова Георгия Александровича, Кандалакшского индустриального колледжа, Кольского транспортного колледжа, Полярнозоринского энергетического колледжа, Оленегорского горно-промышленного колледжа, Северного национального колледжа и Мончегорского СУВУ ЗТ.

Начало соревнований 13 октября в 11.00.