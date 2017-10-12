В Апатитах сотрудники полиции раскрыли кражу цветного металла

В полицию города Апатиты несколько недель назад обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже. Неустановленным лицом из ангара, принадлежащего ему, были похищены латунная стружка массой 240 кг и лом меди массой 105 кг. Общая сумма ущерба, причиненного предпринимателю, составила 38 тысяч 550 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и установили, что злоумышленник проник в подсобное помещение ангара, подобрав ключ к замку на входной двери. С места кражи были сняты отпечатки пальцев и иные следы, однако установить похитителя цветного металла по горячим следам не удалось.

По факту в отношении неустановленного лица следователем МО МВД России «Апатитский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что хищение лома цветного металла совершил ранее судимый за разбой и незаконную добычу водных биологических ресурсов житель города 1985 года рождения. Безработного 31-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленник признался в краже и пояснил, что похищенный лом он вместе со своим знакомым продал в Мурманске, специально наняв для доставки металла в областной центр такси. Продавать в Апатитах похищенный металл он не стал, так как опасался, что его вычислят полицейские.

Житель Апатитов признан подозреваемым в совершении преступления, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание за совершенное деяние – лишение свободы на срок до 5 лет.