В Апатитах стартует молодёжный творческий фестиваль «Северный Арбат. Весна»

Молодёжному творческому фестивалю «Северный Арбат. Весна» в этом году исполняется 12 лет, поэтому организаторы фестиваля объявляют в Апатитах весну на месяц раньше календарных сроков, тем самым ускоряя ход времени и сглаживая острые холодные ощущения вьюжного февраля.

«Северный Арбат» - это открытая фестивальная площадка для любых творческих идей и инициатив молодёжи. Направления работы фестиваля: музыка, песня (авторы, исполнители, аранжировщики); поэзия, проза (малые формы); театрализация, перфоманс (в т.ч. инструментальный); этно, фолк, танец (малые формы); живопись, фото, видео, прикладное творчество и многое другое.

Кроме плановых концертов в ходе фестиваля будут организованы различные мероприятия, творческие вечера, встречи, мастер-классы, выставки, благотворительные акции.