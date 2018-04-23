В Апатитах стартует Неделя экологии

В детско-юношеской библиотеке города Апатиты (ул. Дзержинского, 35) стартует Неделя экологии. С 24 по 30 апреля школьники, их родители и педагоги познакомятся с тематическими выставками, обзорами, примут участие в интеллектуальных играх.



Так, завтра, 24 апреля, в 11.00 состоится презентация выставки Лапландского заповедника и краеведческая викторина «Как ваше здоровье, Апатиты?».



25 апреля ребята познакомятся с экологическими книгами в рамках познавательного мероприятия «Экологическое медиа-путешествие» (начало в 11.00), а также с обзором «Коллекция замечательных животных» из серии «Занимательная зоология».



26 апреля в 13.00 школьники примут участие в интеллектуальной игре «Царство живого мира», а 27 апреля в 10.30 сотрудники библиотеки проведут выездное мероприятие «Беречь природы дар бесценный» в школе №10.



Каждый день экологической недели в 16.00 в мастерской «Удивительные растения» ребята смогут познакомиться с редкими и необычными растениями, а также попробуют самостоятельно посадить лук, кресс-салат и цветы.