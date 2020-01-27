В Апатитах территориальное управление Росимущества через суд заставляют восстановить защитные сооружения гражданской обороны

Прокуратура Мурманской области обратилась в Октябрьский районный суд города Мурманска в защиту неопределенного круга лиц с иском к Межрегиональному территориальному управлению Росимущества о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о гражданской обороне в отношении защитных сооружений, расположенных в городе Апатиты.

Основанием для обращения прокурора в суд послужило то обстоятельство, что защитные сооружения гражданской обороны, являющиеся федеральной собственностью и имеющие статус убежищ, находятся в настоящее время в неудовлетворительном состоянии и не отвечают требованиям закона о гражданской обороне, что привело к невозможности их эксплуатации как в мирное время, так и в случае чрезвычайных ситуаций.

В ходе проведенной прокуратурой проверки были установлены как внешние разрушения и повреждения указанных объектов, так и отсутствие работоспособности систем вентиляции, энергоснабжения, водоснабжения, канализации, а также частичное затопление защитных сооружений.

В этой связи прокуратура области обратилась в суд с указанными требованиями с целью восстановления защитных свойств объектов гражданской обороны и их эксплуатации в режиме повседневной деятельности.

Решением суда от 23 января 2020 года иск прокуратуры Мурманской области удовлетворен, суд обязал ответчика устранить выявленные нарушения требований законодательства о гражданской обороне и принять меры, направленные на восстановление функций убежищ.