В Апатитах три дня будут перекрывать движение из-за соревнований по велоспорту

Согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования город Апатиты, календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на 2018 год в городе Апатиты состоятся Первенство города, Чемпионат и Первенство Мурманской области по велоспорту на шоссе.



В связи с проведением официальных спортивных мероприятий планируются временные ограничения (прекращение движения) по следующим участкам автодорог:



- 13 июня, среда (Первенство города, индивидуальная гонка 5, 10 км) поворот в аэропорт «Хибины» с пр. Сидоренко - аэропорт Хибины («5 км») с 13 до 14 часов (ориентировочно);



- 16 июня, суббота (Чемпионат и Первенство Мурманской области, индивидуальная гонка 10, 20 км) поворот в аэропорт «Хибины» с пр. Сидоренко - аэропорт Хибины («10 км») с 13 до 15 часов (ориентировочно);



- 16 июня, суббота (Чемпионат и Первенство Мурманской области, гонка-критериум) по одной полосе - проспект Сидоренко до пересечения с улицей Победы, улица Победы до пересечения с улицей Ленина, улица Ленина до пересечения с улицей Воинов-Интернационалистов, улица Воинов-Интернационалистов до пересечения с проспектом Сидоренко с 16 до 18 часов (ориентировочно);



- 17 июня, воскресение (Чемпионат и Первенство Мурманской области, групповая гонка 30, 60, 90 км) поворот в аэропорт «Хибины» с пр. Сидоренко - аэропорт Хибины «14 км» с 13 до 16 часов (ориентировочно).