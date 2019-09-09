В Апатитах управляющая компания предоставляла коммунальные услуги ненадлежащего качества

Прокуратурой города Апатиты с привлечением сотрудников УКИиМЖК Администрации города Апатиты, АО «Апатитыэнерго», Апатитский ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» и представителей управляющей компании были проведены замеры в тепловом узле многоквартирного дома, расположенного на площади Геологов в Апатитах и в жилом помещении заявителя.

По результатам проведенных замеров установлено, что в тепловом узле вышеуказанного многоквартирного дома температура горячего водоснабжения составила 67оС. При этом, в квартире заявителя зафиксирована температура горячего водоснабжения 48оС в ванной комнате и 59оС в кухонном помещении.

Соответственно температура горячего водоснабжения в ванной комнате составила ниже 60оС, что свидетельствует о ненадлежащем предоставлении коммунальной услуги и несоблюдение требований пункта 2.4 СанПин 2.1.4.2496-09.

4 сентября по факту выявленных нарушений прокуратурой города в отношении руководителя управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях нарушениях Российской Федерации.

В этот же день с целью устранения выявленных нарушений прокуратурой города внесено представление в адрес руководителя управляющей компании.