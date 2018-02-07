В Апатитах в Городской библиотеке им. Л.А. Гладиной состоится торжественное открытие III Областных Рубцовских чтений

10 февраля в Апатитах в Городской библиотеке им. Л.А. Гладиной пройдёт торжественное открытие III Областных Рубцовских чтений. Организаторами мероприятия выступают Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Мурманская областная детско-юношеская библиотека», МБУК «Централизованная библиотечная система» (г.Апатиты).

В рамках чтений запланирована встреча с писателями и поэтами Мурманского литературного объединения. Состоится выступление Леонида Вересова (г. Череповец) и Константина Свидиренко (г. Екатеринбург).

Участники познакомятся с телеочерком Александра Еремеева «В судьбу вырастает к России любовь», посвященным мурманскому поэту Николаю Колычеву.

Пройдут встречи со школьниками и студентами, мастер-классы для начинающих авторов, выступления музыкантов и ценителей творчества Николая Рубцова.