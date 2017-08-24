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Мурманская область. Арктика24.08.17 11:53

В Апатитах в подъезде дома 28-летний мужчина избил и ограбил девушку

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска МО МВД России «Апатитский» стало известно, что некоторое время назад в подъезде жилого дома была избита и ограблена молодая девушка.

Сотрудники полиции установили личность потерпевшей и опросили её. Девушка рассказала, что ранним утром возвращалась домой. За ней следом шёл незнакомый мужчина. Дойдя до своего дома и остановившись у подъезда, девушка достала ключи от дома из своей сумки, в которой находились деньги в сумме 8 тысяч рублей и мобильный телефон «Самсунг» стоимостью 7 тысяч рублей, стала открывать входную дверь подъезда, мужчина стоял сзади. Девушка не испугалась, так как приняла его за своего соседа. Когда они зашли в подъезд, мужчина, который зашёл следом, схватил девушку сзади. Девушка мужчину оттолкнула, повернувшись к нему лицом. Мужчина начал наносить кулаком множественные удары по лицу, затем вырвал сумку и, забрав из неё деньги и телефон, вышел из подъезда.

В полицию своевременно она не обращалась, так как думала, что грабителя не найдут.

Оперативники установили, что к грабежу с применением насилия причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и причинение вреда здоровью житель Апатитов 1989 года рождения, который в настоящее время арестован за совершение другого преступления. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что похищенный телефон он продал, а денежные средства истратил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.  

 

 

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Последние комментарии

Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
Николай Игнатьевич
24.08.17 11:39
54 года! Очень мало ему было отпущено в этой жизни, но он успел сделать очень много для жителей Североморска.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
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