В Апатитах в рамках реализации партпроекта «Городская среда» облагородят парк и дворы

Сегодня состоялась выездная проверка хода работ по благоустройству в рамках партпроекта «Городская среда» в городе Апатиты. Мониторинговую группу возглавил председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

В Апатитах в рамках партийного проекта планируется благоустроить парк по улице Пушкина (устройство наружного освещения, обустройство пешеходных дорожек, капремонт входной группы) и шесть дворовых территорий (основной вид работ во всех дворах – ремонт проезда).

Сначала мониторинговая группа побывала во дворе домов, расположенных на улице Дзержинского. Здесь уже уложен бордюрный камень, идёт подготовка к асфальтированию.

«Мы видим, что работа идёт, - отметила региональный координатор партпроекта «Городская среда» Тамара Прямикова. – В Апатитах при благоустройстве дворовых территорий основной упор решили сделать самый трудоёмкий, затратный вид работ - асфальтирование дворовых проездов. Очень хорошо, на мой взгляд, то, что благоустройство проходит при активном содействии со стороны управляющей компании. Благоустройство дворов – это общее дело, от того, что жители смогут жить в более комфортных условиях, выиграют все».

Прямикова также отметила, что после начала реализации проекта в Апатитах интерес к нему со стороны горожан значительно вырос: на участие в программе по формированию комфортной городской среды в 2018 году уже подано 40 заявок.

Также мониторинговая группа побывала во дворе по улице Строительная и в парке на улице Пушкинская.

«Средства, выделенные на этот год на реализацию проекта в Апатитах, - эффективно используются, - отметил секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Дубовой. – Надеюсь, что все запланированное будет выполнено».

Дубовой также отметил, что благоустройство парка на улице Пушкинская необходимо будет продолжить в следующем году.

«И в настоящее время это место отдыха горожан - красивое, а после завершения первого этапа благоустройства будет ещё лучше, - сказал он. - Но для того, чтобы оно стало настоящим украшением города, здесь нужно ещё много чего сделать».