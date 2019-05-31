«Всё для сада, огорода» - ярмарка в КировскеРосрыболовство готово передать ММРП причалы в аренду на условиях инвестиций в развитие порта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.05.19 09:20

В Апатитах во время ремонта экскаватора погиб его водитель

Следственным отделом по городу Апатиты СУ СК России по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту гибели водителя экскаватора (1980 года рождения), производившего работы на территории предприятия города Апатиты.

По предварительным данным, в ходе производства ремонта экскаватора, пострадавший задел рычаг, приводящий стрелу экскаватора в движение. В результате неосторожных действий мужчины, его голова оказалась зажата между элементами конструкции экскаватора, что привело к получению травмы, не совместимой с жизнью.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, в настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы произошедшего.

В ходе процессуальной проверки будет проведён комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято законное и обоснованное решение.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСумма скрытых финансовых потоков россиян, с которых не уплачиваются налоги, может достигать 12 трлн рублей - эксперт
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Андрею Чибису надоел вопрос уборки территорий муниципалитетов
-Ходят слухи…«Адмирала Кузнецова» пустят на иголки!
-

Последние комментарии

Андрей
30.05.19 17:53
Достойная работа, - это я про "Арктик-ТВ"! Спасибо Вам! Относительно "героев" репортажа со стороны "полицаев" - мерзавцы! Кстати, врио начальника следствия УМВД Кащирец жаждет занять место Ялалова. Ка
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Мент 7, или Наследие Баталова»
Юрий
30.05.19 11:03
А кто стоит на КПП в вашем городе, военные?
Комментарий к новости:Перенос КПП-1 ЗАТО г.Североморск находится на стадии согласования
Виктор Федоров, полковник запаса
29.05.19 19:32
Уважаемая редакция! Вы почему-то разместили только половину моего отзыва, видимо, из-за его критической направленности. Но я не в претензии, хватит и первой части. Пусть в УФСБ по СФ в следующий раз
Комментарий к новости:ДАТА: Управление ФСБ России по Северному флоту - прошлое и настоящее
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO ДеньгиЛето на дворе – капуста и лук растут в цене!-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 32 копейки, евро – на 42 копейки-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области продолжаются работы по созданию ветропарка-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газСЧАСТЛИВАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ «РОДИНКА»: Вчера и сегодня перевалки арктической нефти через Кольский залив-PRO ЗаконыЗаконопроект о преференциях для инвесторов в Арктике внесут в правительство РФ до 10 июня
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 345 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика