В Апатитах во время ремонта экскаватора погиб его водитель

Следственным отделом по городу Апатиты СУ СК России по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту гибели водителя экскаватора (1980 года рождения), производившего работы на территории предприятия города Апатиты.

По предварительным данным, в ходе производства ремонта экскаватора, пострадавший задел рычаг, приводящий стрелу экскаватора в движение. В результате неосторожных действий мужчины, его голова оказалась зажата между элементами конструкции экскаватора, что привело к получению травмы, не совместимой с жизнью.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, в настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы произошедшего.

В ходе процессуальной проверки будет проведён комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято законное и обоснованное решение.