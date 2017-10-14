В Апатитах водитель не пропустил машину скорой помощи с беременной женщиной

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия в городе Апатиты, выявленного в ходе мониторинга средств массовой информации.

Предварительно установлено, что в вечернее время 13 октября 2017 года у дома по улице Строителей в городе Апатиты Мурманской области 29-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля, не пропустил машину скорой помощи, в которой находилась беременная с предварительным диагнозом «угроза прерывания беременности».

В настоящее время следствием опрашиваются очевидцы, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям мужчины, который не пропустил скорую помощь.