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Мурманская область. Арктика05.09.17 17:41

В Апатитах вор похитил установку для горячего копчения стоимостью 1,5 млн рублей

В июне текущего года апатитскими полицейскими был задержан 36-летний мужчина без определенного места жительства, совершивший хищение установки для горячего копчения стоимостью свыше полутора миллионов рублей из помещения одного из агропромышленных мероприятий г. Апатиты. Ранее судимый житель города похищенную установку продал за 30 тысяч рублей в пункт приёма металла, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, подозреваемый на период следствия был помещён под стражу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Апатитский» установили причастность злоумышленника к совершению иных имущественных преступлений.

Так, в полицию Апатитов весной текущего года поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестное лицо похитило из его дачного дома ноутбук, телевизор и телевизионную приставку, причинив ущерб на сумму 16,5 тысячи рублей. По факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Несмотря на проведенные оперативно-розыскные мероприятия, установить личность злоумышленника по горячим следам не удалось.

В ходе расследования уголовного дела о хищении коптильной установки 36-летний гражданин без определенного места жительства признался полицейским в том, что украл имущество из дачного дома потерпевшего. Кроме того, он сознался в совершении ещё нескольких эпизодов аналогичных преступлений. Украденное имущество он продавал, а вырученные денежные средства тратил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полицейскими Апатитов в настоящее время выявлено шесть эпизодов преступной деятельности подозреваемого. Расследование уголовных дел продолжается.

 

 

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