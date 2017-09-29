В Апатитах Всемирный день туризма отметили экскурсией, лекцией и велопрогулкой

27 сентября по всему миру отмечается День Туризма. Традиционно Туристский информационный центр администрации города Апатиты не остался в стороне и провёл активную познавательную программу для жителей и гостей города. Группа из 37 туристов посетила три объекта туристской инфраструктуры в разной степени готовности: творческую галерею-мастерскую «Арт-Aрктик Loft» в стадии реконструкции, кафе «Академия» в момент открытия и уже завоевавший популярность у туристов и местных жителей Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н.А. Аврорина. Все три объекта встретили группу очень тепло и эмоционально, смогли заинтересовать гостей и оставили после себя только положительные воспоминания.

25 сентября под эгидой празднования Всемирного дня туризма по инициативе центральной библиотеки им. А.С. Пушкина специалист ТИЦ Екатерина Жаравина провела лекцию о туристском потенциале Мурманской области для учащихся Апатитского политехнического колледжа им. Голованова Г.А., которые обучаются по специальности «гостиничный сервис». В ходе лекции обсуждались практические аспекты туристской индустрии на Кольском полуострове, популярные маршруты и объекты.

30 сентября состоится заключительное мероприятие, посвященное Всемирному дню туризма в Апатитах – велопрогулка с сообществом «Вело Апатиты». Активисты движения приглашают всех желающих проехать несложный маршрут в компании единомышленников, а ТИЦ г.Апатиты обещает подарить участникам прогулки памятные сувениры.

Стоит отметить, что все мероприятия в Апатитах соответствует теме Всемирного Дня туризма в 2017 году - «Устойчивый туризм – инструмент для развития», которую каждый год определяет Всемирная туристская организация (UNWTO). Сам праздник тоже был провозглашён ВТО в 1980 году.

Согласно официальному пресс-релизу ВТО, «Только за один прошлый год международные границы пересекли 1,235 млрд путешественников. К 2030 году это будет уже не 1,2 млрд, а 1,8 млрд.