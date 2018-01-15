В Апатитах встретили новый год по старому стилю в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять»

Всероссийский фестиваль городской среды «Выходи гулять» продолжается в Апатитах. Горожане встречали новый год по старому стилю «Зимним разгуляем». В парке на ул. Пушкина, обновлённом в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», выступили самодеятельные ансамбли «Иван да Марья», «Лучики надежды», фолк-шоу-группа «Росы».

Все желающие приняли участие в перетягивании каната, песенном конкурсе, беге в мешках. Силачи продемонстрировали свою силу, поднимая гири. Гуляние продолжилось на площади Дворца культуры, где апатитчан угощали горячим чаем с баранками и веселили «Зимним концертом». В шуточной речевке подвели итоги ушедшего года, отгадали новогодние загадки. Можно было попробовать свои умения в старинных русских забавах «Бой подушками», «Ходули», «Кольцеброс», «Городки» и других. Праздник получился веселым, удалым, многолюдным.