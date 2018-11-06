В Апатитах выявлен факт выплаты заработной платы работнику ниже установленного минимального размера оплаты труда

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка соблюдения прав работников учреждений здравоохранения города Апатиты на минимальный размер оплаты труда. В ходе проверки деятельности Научно-исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике КНЦ РАН по вышеуказанному вопросу выявлен факт выплаты заработной платы работнику ниже установленного минимального размера оплаты труда.

По результатам выявленных нарушений прокуратурой города в адрес директора Научно-исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике КНЦ РАН внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, удовлетворено. Также, по данному факту в отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, которое находится Государственную инспекцию труда в Мурманской области на рассмотрении.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.

Кроме того, в ходе проверки деятельности ГОАУЗ «Апатитская стоматологическая поликлиника» установлено, что Положение об оплате труда работников учреждения противоречит нормам действующего трудового законодательства Российской Федерации, в том числе по вопросу установления размера минимальной заработной платы.

Прокуратурой города на Положение об оплате труда работников ГОАУЗ «Апатитская стоматологическая поликлиника» принесен протест, который рассмотрен, удовлетворен.