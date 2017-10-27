В Апатитах выявлены нарушения ветеринарного законодательства РФ в деятельности МУП «Заполярье» и ООО «Мечта»

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в деятельности МУП города Апатиты «Заполярье», а также ООО «Мечта», осуществляющего свою деятельность в кафе-баре «Открывай».

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения ст.15, 21 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии», п.2 ст.3, п.3 ст.18 Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.2 Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных приказом минсельхоза России от 27.12.2016 №589.

Так, в подсобном помещении МУП «Заполярье» на хранении с целью дальнейшего приготовления установлена продукция животного происхождения, а именно фарш мясной, фарш рыбный, филе палтуса без маркировки с указанием производителя, даты выработки и сроков годности.

В морозильной камере в подсобном помещении кафе-бара «Открывай» на хранении с целью дальнейшего приготовления находилась замороженная продукция животного происхождения, а именно фарш мясной, крыло куриное, свинина без маркировки с указанием производителя, даты выработки и сроков годности, а также находилась продукция животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов – яйцо куриное.

С учетом выявленных нарушений прокурором города в отношении должностных лиц проверяемых организаций, ответственных за выполнение вышеназванных требований закона, вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства).

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.